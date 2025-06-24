Τις πιθανές σχέσεις του 26χρονου Αζέρου που συνελήφθη στην Κρήτη επειδή φωτογράφιζε την αμερικανική βάση της Σούδας, με τον συμπατριώτη του που συνελήφθη στην Κύπρο, έρευνα η ΕΥΠ, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Ο Αζερος της Κύπρου παρακολουθούσε βάσεις, λιμάνια και κρουαζιερόπλοια και διαβίβαζε πληροφορίες στη Μοσάντ, ενώ οι κυπριακές αρχές έκαναν λόγο για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος.

Ο 26χρονος που συνελήφθη στη Σούδα είχε στην κατοχή του 5.000 φωτογραφίες από τη ναυτική βάση, κυρίως από πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν από τον κόλπο της Σούδας.

Στο λάπτοπ του υπήρχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, αγορασμένο από το εμπόριο, ενώ οι φωτογραφίες έχουν αποσταλεί σε άγνωστο παραλήπτη.

Ο ίδιος, μετά τη σύλληψη του, είπε στους αστυνομικούς στα ρωσικά και τουρκικά ότι ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό και αρνήθηκε να πει οτιδήποτε άλλο, ζητώντας μόνο να μιλήσει με δικηγόρο.

Ερωτηματικά για τον 26χρονο

Ο 26χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Θεοδόση Πάνου, πρέπει να έφτασε στην Ελλάδα οδικώς στις 18 Ιουνίου και να μετέβη στην Κρήτη με το πλοίο της γραμμής καθώς το όνομα του δεν υπάρχει σε λίστες επιβατών αεροπορικών εταιριών.

Ο 26χρονος, πριν πάει στη Σούδα, πρέπει να έμεινε για κάποιες ημέρες στην Αθήνα, διάστημα που πρέπει να ερευνηθεί η δράση του από τις αρχές.

Σε ερώτηση για το αν έχει ξαναπεράσει από την Ελλάδα ο συγκεκριμένος, η η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε αρνητικά, καθώς άλλωστε διέθετε και πολωνικό διαβατήριο που τον διευκόλυνε να ταξιδέψει.

Πηγή: skai.gr

