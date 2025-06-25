Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 10 στην κεντρική πλατεία του Πύργου.

Ένας αλλοδαπός άνδρας, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων θαμώνων των καταστημάτων της πλατείας, άρπαξε μία κοπέλα από τα μαλλιά και την έσερνε προς το Επαρχείο.

Άμεσα, ενημερώθηκε η αστυνομία και έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν πλησίον σε περιπολία και μαζί με πολίτες που είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί ακινητοποίησαν τον δράστη, ο όποιος προσήχθη στο Α.Τ. Πύργου.

Η κοπέλα εμφανώς σοκαρισμένη προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί όπως και οι περισσότεροι που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο ilialive.gr, η κοπέλα μιλούσε στο τηλέφωνο, περίπου στο μέσο της πλατείας, όταν αντιλήφθηκε τον δράστη να την πλησιάζει και ζήτησε βοήθεια.

Ο δράστης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κοπέλα τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την στην πλάτη και άλλα σημεία του σώματος της.

Όλα έγιναν ταχύτατα, με την κοπέλα να προσπαθήσει να τον απωθήσει και τον κόσμο που παρακολουθούσε έκπληκτος, αρχικά να παγώνει. Στη συνέχεια, αρκετοί άντρες προσπάθησαν να προστατέψουν την κοπέλα, χτυπώντας το δράστη.

Τον ακινητοποίησαν έως ότου έφτασαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α.Τ. Πύργου, τον προσήγαγαν.

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο δράστης της επίθεσης φέρεται να έχει βαρύ ποινικό μητρώο και επίσης φέρεται να είχε δημιουργήσει πριν μερικές ημέρες και άλλο επεισόδιο έξω από το σπίτι της κοπέλας.

Πηγή: skai.gr

