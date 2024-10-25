Σκληρή απάντηση Γ. Παπανικολάου στο Σωματείο Μηχανοδηγών Τραμ

Σκληρή απάντηση δίνει ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής (ΣΗΤΑ) με αφορμή τον τραυματισμό ανήλικου από τραμ στη Γλυφάδα στις 21 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι ένα συνδικάτο εκμεταλλεύεται τον τραυματισμό ενός μικρού παιδιού για να κάνει μικροπολιτική.

Ειδικότερα, σε γραπτή του απάντηση ο Γ. Παπανικολάου αναφέρει: "Σε σχέση με την ανακοίνωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Τραμ για το πρόσφατο ατύχημα στη Γλυφάδα: Είναι αδιανόητο ένα συνδικάτο να εκμεταλλεύεται τον τραυματισμό ενός μικρού παιδιού για να κάνει μικροπολιτική. Είναι αδιανόητο το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους οδηγούς του Τραμ να μην γνωρίζει τα στοιχειώδη, όπως είναι δηλαδή η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των γραμμών. Προσοχή: Δεν μιλάμε για μια απλή γραφειοκρατική πρόβλεψη, αλλά για καθαρισμό σημείων όπου περνάει ηλεκτρικό ρεύμα και απαιτούνται προφανώς ειδικές πρόνοιες. Είναι αδιανόητο το συνδικάτο αντί να έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο για να συνδράμουμε σε μια λύση, να βγάζει πύρινες ανακοινώσεις για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικούς σκοπούς και όχι το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε σταθερά και αδιάλειπτα στο πλευρό των εργαζομένων του Τραμ και των επιβατών του, όπως και όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν τους πολίτες. Ειδικά δε για το τραμ, έχουμε μία γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία για όλα τα θέματα με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Μακάρι να πρυτανεύσει η λογική και η σύνεση και να υπηρετούμε όλοι το κοινό καλό και όχι ένα κακώς εννοούμενο συντεχνιακό συμφέρον."

Σημειώνεται ότι το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής στην ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για "μεθοδευμένη απαξίωση της γραμμής Τραμ", αναφέροντας σε άλλο σημείο ότι "μπροστά στα θέλω του Δημάρχου Γλυφάδας για κατάργηση της γραμμής Τραμ, δεν υπολογίζουν την ασφάλεια των πεζών, επιβατών και εργαζόμενων...". Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η "πυκνή βλάστηση των δέντρων κατά μήκος του τροχιοδρόμου, στο δίκτυο της γραμμής ΤΡΑΜ, σε συνδυασμό το μεγάλο ύψος των θάμνων, αλλά και την ελλιπή συντήρηση – κοπή τους, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος (ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή)."

