Του Μάκη Συνοδινού

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα στην υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορο της 24χρονης Ειρήνης, Τάσο Ντούγκα, ένα εύρημα που θα προσκομίσουν στις Αρχές τις επόμενες ημέρες θα φέρει τα πάνω κάτω στην υπόθεση, και θα αποδείξει την αθωότητα της Ειρήνης.



«Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει να αποδείξουμε την αλήθεια σε όλα αυτά που λένε» υποστήριξε ο γνωστός δικηγόρος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr το εύρημα είναι ρουχαλάκι του βρέφους με εμετό και κηλίδες αίματος.



Στο skai.gr μίλησε και η ίδια η Ειρήνη, η οποία όπως δήλωσε νωρίτερα αποκλειστικά «είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει την αλήθεια, είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει πολλά πράγματα», ενώ συνεχίζει λέγοντας πως «δεν κρύβομαι από κανέναν, θέλω να μάθω μόνο την αλήθεια»

«Δεν κρύβομαι έτσι κι αλλιώς από πουθενά, εδώ πέρα είμαι... Παλεύω με τους δικηγόρους μέχρι σήμερα να μάθω. (Το νέο εύρημα) θα με βοηθήσει πολύ… Πίστεψέ με» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό

Η υπόθεση με τους θανάτους τεσσάρων συνολικά βρεφών, έχει προκαλέσει σοκ στην Αμαλιάδα. Η υπόθεση ήρθε στο φως με αφορμή τον θάνατο και τρίτου βρέφους μόλις 15 μηνών - παιδί της συγκατοίκου της 24χρονης γυναίκας που ήδη είχε χάσει δύο παιδιά, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών να ζητήσει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Η Ειρήνη έχασε δύο βρέφη, ενώ τον περασμένο Αύγουστο πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το 15 μηνών μωρό της συγκατοίκου της στην Αμαλιάδα, την ώρα που βρισκόταν υπό την προστασία της 24χρονης.

Επιπλέον, ακόμα μια μητέρα κατήγγειλε πως και το δικό της βρέφος πέθανε στα χέρια της 24χρονης. Σημειώνεται επίσης ότι πριν από 10 χρόνια, σε ηλικία 14 ετών, η Ειρήνη είχε χάσει τη λίγων μηνών αδερφή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

«Θέλω να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου και να διαλυθούν οι σκιές»

Σε δηλώσεις της στο skai.gr προ δυο ημερών η 24χρονη Ειρήνη είπε:

«Συνεχίζω και επιθυμώ τη διερεύνηση αναφορικά με την αιτία θανάτου των δύο βρεφών μου. Για το τρίτο παιδί αναμένω και εγώ τα αποτελέσματα από την ιστολογική-τοξικολογική εξέταση. Συνεχίζω να φωνάζω πως δεν έχω καμία εμπλοκή.

Θέλω να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου και να διαλυθούν οι σκιές που βαρύνουν εμένα».

Πηγή: skai.gr

