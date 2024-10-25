«Η ελιά είναι Delacroix»: Γευσιγνωσία ελαιόλαδου στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Αντλώντας έμπνευση από το έργο του Vincent van Gogh «Η συγκομιδή της ελιάς» που εκτίθεται στον πρώτο όροφο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, στις 30 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται μια ξεχωριστή δράση γευσιγνωσίας ελαιόλαδου μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του chef Αριστοτέλη Μέγκουλα, η οποία θα πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα στο Café-Restaurant του Ιδρύματος.

«Οι ελιές είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές, κι αυτό ακριβώς αγωνίζομαι να πετύχω. Μιλώ για ένα ασημί πότε γαλάζιο, πότε πρασινωπό, μπρούντζινο, ασπριδερό σε έδαφος κίτρινο, ροζέ, βιολετί ή πορτοκαλί, μέχρι το θαμπό κόκκινο της ώχρας. Αλλά πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Μου ταιριάζει πάντως, και με γοητεύει να δουλεύω μες στο χρυσαφί ή το ασημί», γράφει ο Van Gogh στον αδελφό του τον Απρίλιο του 1889 και κλείνει «Η ελιά είναι άλλο πράγμα, είναι Delacroix, αν θέλουμε να τη συγκρίνουμε με κάτι».

Ξεκινώντας από τους γαλλικούς ελαιώνες που ενέπνευσαν τον Van Gogh, μεταφερόμαστε στον μαγικό κόσμο του ελληνικού ελαιόλαδου, με ξεναγό τον Αριστοτέλη Μέγκουλα. Μαζί με τον διακεκριμένο chef θα μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε ένα ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας μέσα από τα γευσιγνωστικά του χαρακτηριστικά, ενώ μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του θα μυηθούμε σε ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της ελληνικής γαστρονομίας.

Πώς γίνεται το πέρασμα από την ελιά στο ελαιόλαδο; Πώς η διαδικασία αυτή τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα, τα έθιμα και τις παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα, ποιος είναι ο ρόλος του ελαιόλαδου σήμερα και πώς άραγε θα εξελιχθεί στο μέλλον; Ανακαλύψτε τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελαιόλαδο – κάποιους από τους οποίους μπορεί να μην τους είχατε καν φανταστεί. Δοκιμάστε βραβευμένες ποικιλίες ελαιόλαδου από όλα τα μέρη της Ελλάδας συνοδεύοντάς το με φρέσκο ζυμωτό ψωμί από το εστιατόριο ΑΚΡΑ, ψημένο στον ξυλόφουρνο, αλλά και φρεσκοψημένα καρβελάκια χωρίς γλουτένη από τον φούρνο Asterisque και γνωρίστε διαφορετικούς Έλληνες ελαιοπαραγωγούς.

Γεννημένος στο Παρίσι, μεγαλωμένος στον Πειραιά και με σπουδές στην γαστρονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, την Μπολόνια, ο Αριστοτέλης Μέγκουλας βρίσκεται ανάμεσα στους 100 επιδραστικότερους chef της δεκαετίας. Σήμερα η δημιουργική του βάση είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Κέρκυρα, όπου θα τον βρούμε στο βραβευμένο εστιατόριο Pomo d’ Oro Corfu, με 7 αστέρια στον οδηγό του FNL Guide. Μέσα από την ιδιαίτερη μαγειρική του και τους απρόσμενους συνδυασμούς υλικών που δοκιμάζει, στόχος του είναι η δημιουργία όμορφων αναμνήσεων γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο με νοστιμιές, κρασί και

αγάπη.

*Σας προτείνουμε να μην έχετε πιει καφέ πριν από τη δράση, να μην φοράτε έντονα αρώματα και να μην έχετε πλύνει τα χέρια σας με αρωματικό σαπούνι.

«Η ελιά είναι Delacroix»

Γευσιγνωσία ελαιόλαδου με τον chef Αριστοτέλη Μέγκουλα στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Ημέρες διεξαγωγής:

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025

Τετάρτη 23 Απριλίου 2025

19:00-21:00

Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή.

Για πληροφορίες & κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/olive-oil-tasting

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.