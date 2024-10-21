Λογαριασμός
Ανήλικος τραυματίστηκε από τραμ στη Γλυφάδα- Επιχείρησε να διασχίσει τη διάβαση πεζών

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της Γραμμής 7 Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά

τραμ

Ένας ανήλικος τραυματίστηκε από τραμ  στις 16:30 στη Γλυφάδα όταν επιχείρησε να διασχίσει τον τροχιόδρομο, σε σημείο διέλευσης πεζών, μεταξύ των στάσεων Πλατεία Κατράκη και Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας.

Ο ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε επαφή με όχημα του Τραμ.

Στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της Γραμμής 7 Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά.

