Ένας ανήλικος τραυματίστηκε από τραμ στις 16:30 στη Γλυφάδα όταν επιχείρησε να διασχίσει τον τροχιόδρομο, σε σημείο διέλευσης πεζών, μεταξύ των στάσεων Πλατεία Κατράκη και Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας.

Ο ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε επαφή με όχημα του Τραμ.

Στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της Γραμμής 7 Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά.

