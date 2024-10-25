Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Πάτρας λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία μαθήτρια, η οποία λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στο σχολείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, καθώς έπειτα από εξετάσεις, που της έγιναν διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Οι εξετάσεις που έγιναν βγήκαν θετικές στο μηνιγγιτιδόκοκκο και αμέσως δόθηκε εντολή να μην λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα σήμερα και να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεργεία θα προχωρήσουν στην απολύμανση του χώρου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανίχνευση των επαφών της μαθήτριας.

Πηγή: skai.gr

