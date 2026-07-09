Σισμανόγλειο: «Κάπνιζα και πήρε φωτιά» ομολόγησε ο 76χρονος συλληφθείς

«Κάπνιζα και πήρε φωτιά» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος συλληφθείς για την καταστροφική πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο ύποπτος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στον θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνούς στο δωμάτιο. Τότε ο 76χρονος φέρεται να κάλεσε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, της ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε από το νοσοκομείο.

Μετά από έρευνες, εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ κοντά στο σπίτι του. Αρχικά, ο ίδιος αρνήθηκε πως είχε κάποια εμπλοκή στο περιστατικό, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση και φέρεται να είπε πως κάπνιζε και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά που σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, ο 76χρονος έβαλε φωτιά στο στρώμα με γυμνή φλόγα (πχ με αναπτήρα) και όχι με τσιγάρο. Η σύζυγός του ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να ελαφρύνει τη θέση του. Ο ίδιος φέρεται να έχει σβήσει τα μηνύματα που της έστελνε για να πάει να τον παραλάβει, και εκείνη -κατά τις ίδιες πληροφορίες- τον είδε ξαφνικά κάτω από το σπίτι με ταξί.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 04:53, εντός χώρου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών και συγκεκριμένα σε θάλαμο νοσηλείας του 1ου ορόφου.

Στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον ανωτέρω θάλαμο νοσηλείας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πηγή: skai.gr

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