Aπόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τις πολιτικές εξελίξεις

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις.

Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας.

Με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ποιο πρόσωπο θεωρούν καταλληλότερο για το αξίωμα του Πρωθυπουργού και πως διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου για το σύνολο των κομμάτων.



Ακόμα: Πώς αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, πώς αξιολογούν τις εξελίξεις στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και τι πιστεύουν για το πρόβλημα της ακρίβειας.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Λένα Φλυτζάνη στις 19.45. Σχολιάζουν ο Διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς και ο Γενικός Διευθυντής της Pulse Γιώργος Αράπογλου.

Πηγή: skai.gr

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