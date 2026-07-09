Εκκενώθηκε προληπτικά το Σισμανόγλειο λόγω φωτιάς σε δωμάτιο

Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο».

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 5 τα ξημερώματα εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.

Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου, καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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