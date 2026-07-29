Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey, η οποία επικαλέστηκε αρχική εκτίμηση για το περιστατικό.
Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Νταμιέτα.
US-owned LNG floating storage facility has reportedly been struck by at least one drone in Damietta, Egypt. pic.twitter.com/XONFx4w03C— Nemat Shaikh (@NematShaikh9) July 29, 2026
Σύμφωνα με τρεις πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που έχουν γνώση του περιστατικού, το drone έπληξε την πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο GasLog Salem. Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας ανέφεραν επίσης ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα με drone.
🚨🇪🇬An explosion has hit Egypt's Damietta LNG terminal.— Jack Prandelli (@jackprandelli) July 29, 2026
Vessels at the site have been relocated.
Another gas facility is now off the board in a market already short on spare capacity.
‼️Damietta is Egypt's LNG liquefaction terminal on the Mediterranean, while the Sidi Kerir move… https://t.co/dnuv1aiKNL pic.twitter.com/RfZDvMm1bz
Η Ambrey ανέφερε ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής καμία οργάνωση ή χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.
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