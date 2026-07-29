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Αίγυπτος: Drone έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης LNG αμερικανικών συμφερόντων στην Νταμιέτα

Δύο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοια αποθήκευσης φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα ενδέχεται να επλήγησαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

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Αίγυπτος

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey, η οποία επικαλέστηκε αρχική εκτίμηση για το περιστατικό.

Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Νταμιέτα.

Σύμφωνα με τρεις πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που έχουν γνώση του περιστατικού, το drone έπληξε την πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο GasLog Salem. Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας ανέφεραν επίσης ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα με drone.

Η Ambrey ανέφερε ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής καμία οργάνωση ή χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αίγυπτος LNG Έκρηξη
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