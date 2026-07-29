Ρέθυμνο: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30 και προχώρησε σε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν, έπειτα από ενίσχυση δυνάμεων η οποία και κρίθηκε απαραίτητη, 95 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης τέσσερα ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στις 14:35 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, με ενημέρωση για την εξέλιξη του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Για τα αίτια της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Απομάκρυνση κατοίκων

Για την πυρκαγιά, εστάλη νέο μήνυμα από το 112, στο οποίο και ζητήθηκε από όσους πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, να απομακρυνθούν προς την παραλία του Ρεθύμου.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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