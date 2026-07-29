Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας και η «σελεσάο», φαίνεται ότι έχουν τελειώσει οριστικά.

Τα δάκρυα του Νεϊμάρ μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Νορβηγίας (2-1) θα είναι οι τελευταίες εικόνες του με τη φανέλα της Βραζιλίας.



Ο 34χρονος επιθετικός επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα σε συνέντευξή του στο TNT Sports:

«Νομίζω ότι η περιπέτειά μου με την εθνική ομάδα τελείωσε. Έγραψα μια σελίδα ιστορίας εκεί και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πάντα αγωνιζόμουν σκληρά με τη φανέλα της Βραζιλίας, αλλά νομίζω ότι δεν έχω πλέον την επιθυμία να το κάνω».

Ο Νεϊμάρ έχει 80 γκολ σε 130 εμφανίσεις με τη Σελεσάο, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας, μπροστά από τον Πελέ (77 γκολ) και τον δεύτερο παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές πίσω από τον Καφού (143 συμμετοχές).

Έχοντας κληθεί στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας από τον Οκτώβριο του 2023, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν επιλέχθηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο από τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ενέδωσε στην πίεση του κοινού.

Αλλά φτάνοντας στο προπονητικό καμπ τραυματίας, έχασε τους δύο πρώτους αγώνες της Σελεσάο πριν μπει στο παιχνίδι στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά εναντίον της Σκωτίας, όταν το σκορ είχε ήδη κριθεί.

Στη φάση των 16», μπήκε λίγο μετά από μία ώρα αγώνα. Παρά το γεγονός ότι μείωσε το έλλειμμα με πέναλτι στα τελευταία λεπτά, ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον αποκλεισμό της Βραζιλίας.

Παρά το εντυπωσιακό του ρεκόρ με τους συλλόγους, ο Νεϊμάρ δεν έχει κερδίσει τίποτα με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ούτε το Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε το Copa America. Το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο-εντός έδρας-, κατέληξε σε φιάσκο με την ιστορική ήττα με 7-1 από τη Γερμανία στα ημιτελικά. Αποκλεισμένη στα προημιτελικά από το Βέλγιο το 2018 και την Κροατία το 2022, η Βραζιλία δεν έφτασε καν σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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