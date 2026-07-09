Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο της 1ης Παθολογικής Κλινικής, στον πρώτο όροφο του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο όχημα, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Εξαιτίας των πυκνών καπνών αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών από τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλες πτέρυγες του νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρη γιατρούς, νοσηλευτές και τη διοίκηση για την άμεση αντίδρασή τους, τονίζοντας ότι η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός τους απέτρεψαν μια μεγάλη τραγωδία.

«Θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη διοίκηση, που διαχειρίστηκαν ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός περιέγραψε ότι η νοσηλεύτρια βάρδιας αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, μπήκε στον θάλαμο και διαπίστωσε ότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες το κρεβάτι ενός ασθενούς. Όπως είπε, στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο εύφλεκτο υλικό του νοσοκομείου, ενώ υποστήριξε ότι όλα δείχνουν πως η φωτιά ξεκίνησε από το στρώμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 74χρονος ασθενής φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά βάζοντας τσιγάρο στο στρώμα του κρεβατιού του. Στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε λίγο αργότερα στο σπίτι του από αστυνομικούς.

Αρχικά προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Ανακριτικό Τμήμα Χαλανδρίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση, αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε πλάνα από το εσωτερικό του νοσοκομείου:

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83χρονη υπέστη ανακοπή

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης, 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχει το υπουργείο Υγείας, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου.

Όπως ανέφερε, η 90χρονη αντιμετώπιζε ήδη ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας και η κατάσταση της ήταν εξαρχής πολύ επιβαρυμένη, υποστηρίζοντας ότι το καρδιολογικό επεισόδιο δεν σχετίζεται με το συμβάν της πυρκαγιάς.

Πάντως, συγγενής της γυναίκας δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως η ανακοπή της γυναίκας - η οποία νοσηλευόταν σε κοντινό θάλαμο στον ίδιο όροφο - συμπίπτει χρονικά με την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

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