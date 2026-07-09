Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας, τονίζοντας ότι η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία.

«Θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, όταν κρεβάτι σε τρίκλινο θάλαμο τυλίχθηκε στις φλόγες. Όπως ανέφερε, η νοσηλεύτρια που βρισκόταν σε υπηρεσία αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, εισήλθε στον θάλαμο και είδε το κρεβάτι να καίγεται.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο εύφλεκτο υλικό του νοσοκομείου και υποστήριξε ότι «κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του.

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, καθώς ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό.

Όπως είπε, οι εργαζόμενοι έσπασαν ακόμη και τα τζάμια του κτιρίου προκειμένου να απομακρυνθεί ο καπνός και να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα μπορούν να αναπνέουν με ασφάλεια.

«Δεν κινδύνευσε κανένας. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς με τάξη και είναι όλοι καλά στην υγεία τους», σημείωσε.

«Υπήρξε ανακοπή, δεν σχετίζεται με τη φωτιά»

Αναφερόμενος σε πληροφορίες που μεταδόθηκαν για γυναίκα ασθενή η οποία υπέστη ανακοπή, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη φωτιά.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη ασθενής δεν είχε εισπνεύσει καπνό, είχε μεταφερθεί πρώτη από τον θάλαμο και η κατάσταση της υγείας της ήταν ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ερωτηθείς για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Γεωργιάδης παρέπεμψε στην έρευνα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας το απαντήσει η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Εγώ δεν είμαι ντετέκτιβ», ανέφερε, προσθέτοντας πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τις αρχές, ο ασθενής φέρεται να υποστήριξε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο, αντιλήφθηκε στη συνέχεια ότι υπήρχε φωτιά και αποχώρησε τρομαγμένος.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς όμως οι φλόγες να επεκταθούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς από τον πρώτο όροφο και ακόμη 35 από τον δεύτερο όροφο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Στο νοσοκομείο μετέβη επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.