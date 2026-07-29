Φωτιά- Λακωνία: Νεκρός πυροσβέστης που επιχειρούσε στον Αγέρανο Γυθείου

Ακόμη μια τραγωδία σημειώνεται κατά τη σημερινή «μάχη» με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα αφού εντοπίστηκε νεκρός πυροσβέστης που λάμβανε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγέρανο Γυθείου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του σε σημείο όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς, έχοντας μαζί του τον εξοπλισμό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρισκόταν ήδη σε ύφεση όταν εντοπίστηκε ο πυροσβέστης.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Μέσω ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό γεγονός.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περί τις 15:00 και οριοθετήθηκε νωρίς το απόγευμα.

Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: skai.gr

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