Δε σταματούν να τρέμουν οι Κυκλάδες καθώς δύο ισχυρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, σημειώθηκαν πριν από λίγο, και με ελάχιστο χρόνο διαφορά, ξανά στην Αμοργό.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πρόκειται για σεισμό της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σεισμό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Aρχικώς καταγράφηκε ο σεισμός των 4,5 βαθμών με εστιακό βάθος 13.5 Χιλιόμετρα, 23 Χιλιόμετρα νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης και 4 λεπτά αργότερα καταγράφηκε η σεισμική δόνηση των 4.7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14.9 Χιλιόμετρα 22 Χιλιόμετρα νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης.

Τα 4.7 Ρίχτερ αποτελούν και τον δυνατότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Πηγή: skai.gr

