Οδηγίες στους πολίτες εξέδωσε ο Δήμος Αμοργού, παρέχοντας ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ενδεχόμενο ισχυρού σεισμού ή τσουνάμι μετά την ισχυρή δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στη 14:55 το μεσημέρι της Κυριακής.

Αναλυτικά η ενημέρωση του δήμου:

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/2025 απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμοργού και της σημερινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μεταξύ Αμοργού – Σαντορίνης:

– Σας ενημερώνουμε ότι οι χώροι συγκέντρωσης ανά οικισμό σε περίπτωση ανάγκης είναι οι εξής:

1) Χώρα Αμοργού : 1)Μεγάλο πάρκινγκ πριν το ελικοδρόμιο

2) Γήπεδο-πάρκινγκ Καλογερικού

2) Κατάπολα: 1) Χώρος πάρκινγκ πλησίον ελαιοτριβείου και ΔΕΗ στο Ραχίδι

2) Πέρα Ραχίδι

3) Όρμος & Ποταμός Αιγιάλης: o χώρος των Πρακτορείων Μεταφορών πριν την διασταύρωση Θολαρίων-Λαγκάδας

4) Θολάρια: Πλατεία Θολαρίων

5) Λαγκάδα: 1) Πάρκινγκ Καμινάκι

2) Πάρκινγκ Άνω Πλατείας

6) Καμάρι: Παιδική Χαρά

7) Βρούτση: Πάρκινγκ “Γιωργαλίνι”

8) Κολοφάνα- Καλοταρίτισσα: Προαύλειος Χώρος Αγ. Παρασκευής(πάρκινγκ)

9)Αρκεσίνη στη πλατεία στον Συνεταιρισμό(Διστρατα) & στη πλατεία Ραχούλας

– Συνίσταται σήμερα Κυριακή 02/02/2025 και αύριο Δευτέρα 03/02/2025 να απομακρύνεται τα οχήματά σας από τους χερσαίους χώρους Λιμένων Καταπόλων και Αιγιάλης και την παραλιακή οδό αυτών.

– Συνίσταται επίσης στα αλιευτικά και ερασιτεχνικά σκάφη να παραμείνουν ελλιμενισμένα για τις επόμενες 24 ώρες και να μην αποπλεύσουν.

– Συνίσταται η αποφυγή μετακινήσεων ιδιαίτερα κοντά σε επικίνδυνα & ετοιμόρροπα κτίρια και σε παραλίες, ιδιαίτερα στις νότιες παραλίες και στην παραλία της Καλοταρίτισσας που είναι πλησιέστερη στη σεισμογενή περιοχή.

– Σε περίπτωση τσουνάμι θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα της πολιτικής προστασίας (112) αλλά και από κωδωνοκρουσίες στους ενοριακούς ναούς. Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο

Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε εγρήγορση.

Παρατηρείστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση.

Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε απόσταση χιλιομέτρων.

Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν το δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε.

Επισυνάπτεται σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 2285071207

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 2285071259

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2285071210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2285032899

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

– Σίμος Σταμάτης 6932473001

-Κώστας Γρίσπος 6936659080

