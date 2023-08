Σφοδρή χαλαζόπτωση μέσα στο καλοκαίρι στη Γερμανία - Βγήκαν τα εκχιονιστικά (Βίντεο, Φωτογραφίες)

Ακόμα και τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιστράτευσε η Γερμανία μέσα στο καλοκαίρι λόγω της κακοκαιρίας που συνοδεύτηκε από χαλάζι στο Ρόϊτλινγκεν στη Γερμανία.

Η σφοδρή χαλαζόπτωση κάλυψε περιοχές της πόλης με πάγο έως και 30 εκατοστών, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Η πυροσβεστική είπε ότι δέχθηκε περισσότερες από 120 κλήσεις λόγω της ξαφνικής καταιγίδας.

«Οι πρώτες κλήσεις ήταν από ανθώπους που ήταν κλειδωμένοι στα αυτοκίνητά τους και δεν μπορούσαν να κινηθούν λόγω χαλαζόπτωσης στο έδαφος ή επειδή οι πόρτες [στο όχημά τους] δεν μπορούσαν πλέον να ανοίξουν», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Άμεσα στάλθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους από μεγάλα κοιτάσματα πάγου από τη χαλαζόπτωση και περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης, δήμοι και εθελοντές συμμετείχαν στις επιχειρήσεις καθαρισμού.

Εκπρόσωπος της πόλης είπε ότι ο πάγος και τα φύλλα εμπόδισαν το σύστημα αποχέτευσης της πόλης, προκαλώντας πλημμύρες σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγεια και κατοικίσιμα κτίρια.

