Πάνω από 140.000 ευρώ απέσπασαν από ανυποψίαστα θύματα τρεις επιτήδειοι που, μεταξύ άλλων, έταζαν διορισμούς στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ, επικαλούμενοι δήθεν γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους. Τη δράση τους αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Σερρών, την οποία προκάλεσαν καταγγελίες θυμάτων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, 54 και 65 ετών, και μία 56χρονη (όλοι Έλληνες), που σύμφωνα με τη δικογραφία δρούσαν από το καλοκαίρι του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2023 σε διάφορες περιοχές του νομού Σερρών. Συνολικά κατηγορούνται για 22 περιπτώσεις απάτης και άλλες 5 σε απόπειρα (είτε από κοινού, είτε ανά δυάδες, είτε κατά μόνας).

Εκτός από διορισμούς, υπόσχονταν - έναντι χρηματικής αμοιβής - να μεσολαβήσουν για την επίλυση διαφορών με το ελληνικό Δημόσιο ή για ένταξη σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης κ.ά., κάνοντας πάντα επίκληση στις υποτιθέμενες διασυνδέσεις με άτομα «κλειδιά» του πολιτικού βίου ή της δημόσιας διοίκησης.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

