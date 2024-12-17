Προκαταρκτική παραγγελία διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Βόλου για τον εκτροχιασμό του «Μουτζούρη» στο Νότιο Πήλιο.

Ειδικότερα, στην προκαταρκτική θα διερευνηθούν τα αίτια του εκτροχιασμού του τρένου και αν αυτό οφείλεται σε ανθρώπινη παράλειψη.

Παράλληλα θα αναζητηθούν οι επιβάτες, προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες του συμβάντος και να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν ποιες ενέργειες έγιναν για να γίνει με ασφάλεια το δρομολόγιο, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Επίσης, θα διερευνηθεί το ποιες ενέργειες έπρεπε να είχαν γίνει και τυχόν δεν έγιναν, ώστε να αποφευχθεί το συμβάν.

Πώς έγινε ο εκτροχιασμός του «Μουτζούρη»

Το παραδοσιακό τρένο στο Πήλιο, ο «Μουτζούρης», εκτροχιάστηκε το Σάββατο το απόγευμα, στο πρώτο του δρομολόγιο. Το ατύχημα συνέβη μετά τη γέφυρα Ντε Κίρικο, κοντά στον σταθμό των Μηλεών, όπου ένας βράχος έπεσε στη σιδηροδρομική γραμμή. Ως αποτέλεσμα το τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, αφού έφυγε εντός γραμμής ο ένας άξονας.

Με λεωφορεία που μίσθωσε ο δήμος Νοτίου Πηλίου και η Hellenic train μεταφέρθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό των Λεχωνίων οι 37 επιβάτες του «Μουτζούρη».

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός άνοιξε τον σταθμό των Μηλεών προκειμένου να παραμείνουν οι επιβάτες μέχρι να φτάσουν τα λεωφορεία για την επιστροφή. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

