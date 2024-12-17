Κατέληξε η 65χρονη γυναίκα η οποία είχε πέσει από τον 7ο όροφο ξενοδοχείου, λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι, στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα.

Στη γυναίκα, μετά την πτώση της, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε ΚΑΡΠΑ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ΕΚΑΒ με το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταφέρθηκε αρχικά εν ζωή σε νοσοκομείο.

Δυστυχώς, η γυναίκα δεν άντεξε και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.