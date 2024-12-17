Συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/12), στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, 20χρονος αλλοδαπός, αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, με ορμητήριο οικία στο Αιγάλεω, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Πώς δρούσε

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 20χρονος τουλάχιστον από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων, οι οποίοι δρούσαν για λογαριασμό του και αναζητούνται.

Για της μεταφορές του χρησιμοποιούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ενώ προέβαινε σε διακίνηση των ναρκωτικών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και σε κατ’ οίκον παραδόσεις όπου του ζητούνταν.

Ο 20χρονος προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες του, γραπτά μηνύματα ή διαδικτυακές εφαρμογές, ενώ είχε καθορίσει «κωδικές ονομασίες» για τις διακινούμενες ποσότητες και τις αμοιβές του.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Μετά από έρευνα στην κατοχή του καθώς και στην οικία που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των ναρκωτικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-51- ισοβαρείς συσκευασίες περιέχουσες -519,1- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -1.780- ευρώ,

-2- ζυγαριές,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-3- κινητά τηλέφωνα,

τσεκούρι,

-2- βεγγαλικά χειρός,

σφεντόνα,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων,

σπρέι πιπεριού,

-44- κροτίδες,

-3- αναδιπλούμενα μαχαίρια,

πλήθος σφαιριδίων πυρίτιδας και -28- μεταλλικά σφαιρίδια,

μοτοσυκλέτα.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

