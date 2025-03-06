Λογαριασμός
Τραγωδία στα Σεπόλια: Άνδρας αυτοκτόνησε με καραμπίνα σε ταράτσα

Κάτοικοι κάλεσαν το 100 και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ - Με καραμπίνα έβαλε ένας άνδρας τέλος στη ζωή του 

ΕΚΑΒ, Περιπολικό

Του Μάκη Συνοδινού 

Τραγωδία σημειώθηκε στα Σεπόλια, με έναν άνδρα να αυτοκτονεί με καραμπίνα στην ταράτσα πολυκατοικίας, στην οδό Αυλώνος. 

Περίοικοι ενημέρωσαν το 100 και αυτή την ώρα στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεπόλια ΕΚΑΒ Αυτοκτονία Αστυνομία
