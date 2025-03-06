Του Μάκη Συνοδινού

Τραγωδία σημειώθηκε στα Σεπόλια, με έναν άνδρα να αυτοκτονεί με καραμπίνα στην ταράτσα πολυκατοικίας, στην οδό Αυλώνος.

Περίοικοι ενημέρωσαν το 100 και αυτή την ώρα στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.