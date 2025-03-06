Οι εκδηλώσεις θα είναι φέτος ιδιαίτερα πανηγυρικές καθώς η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον Πανευρωπαϊκό Τελικό Μαθητικής ΕπιχειρηματικότηταςJA Εurope Gen-E 2025.

Το Junior Achievement Greece προσκαλεί το κοινό να υποστηρίξει την εντυπωσιακή προσπάθεια 1.500 παιδιών «επιχειρηματιών» από όλη την Ελλάδα και να επισκεφθεί τις εμβληματικές Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2025 Θεσσαλονίκης και Αθήνας που θα φιλοξενηθούν στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development, Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη και The Mall Athens, στην Αθήνα.

Οι έφηβοι «επιχειρηματίες», συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρόγραμμα/διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program» κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες να συνεργαστούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους μαθητική «start-up», με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εθελοντών/συμβούλων επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο των Μαθητικών Εμπορικών Εκθέσεων, οι μικροί «startuppers» θα έχουν δικά τους περίπτερα, θα διαθέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής του JA Greece. Τα παιδιά θα κληθούν να παρουσιάσουν και να προωθήσουν όσα δημιούργησαν, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, πρωτότυπα προϊόντα τεχνολογίας, έξυπνα χρηστικά αντικείμενα, υγιεινά σνακ, υπηρεσίες που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος με το βλέμμα στην ανάδειξη των παραδόσεων του τόπου τους.

Οι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2025 Θεσσαλονίκης & Αθήνας θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 - Mediterranean Cosmos – Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Από τις 09:00 έως τις 15:00

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025 - The Mall Athens – Μαρούσι, Αθήνα

Από τις 09:00 έως τις 15:00

Οι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις αποτελούν εμπειρία ζωής για τους μικρούς «επιχειρηματίες» καθώς έχουν τη μοναδική ευκαιρία να είναι εκείνη την ημέρα στο δικό τους «κατάστημα», ανάμεσα στα καταστήματα των εμπορικών κέντρων, και να νιώσουν σαν αληθινοί επιχειρηματίες.

Οι εκδηλώσεις θα είναι ιδιαίτερα πανηγυρικές καθώς το 2025 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το JA Greece. Γιορτάζει τα 20 χρόνια στην Ελλάδα και διοργανώνει για πρώτη φορά τον μεγαλύτερο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό/Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe Gen–E 2025 στην Αθήνα, 1η με 3 Ιουλίου 2025.

«Σχεδόν 1.500 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα είχαν το θάρρος και την επιμονή να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, να αφιερώσουν τον προσωπικό τους χρόνο και να βιώσουν τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση που φέρνει η δημιουργία και η καινοτομία. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτή τους την απόφαση και την επιμονή! Οι προσπάθειες αυτές των παιδιών έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία φέτος, καθώς είναι η χρονιά που το JA Greece θα φιλοξενήσει τον τελικό του Gen-E 2025, στον οποίο θα συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες μαθητών και φοιτητών από όλη την Ευρώπη, καθιστώντας την Αθήνα το κέντρο της νεανικής επιχειρηματικότητας της Ευρώπης. Είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς στο JA Greece να βλέπουμε ότι οι προσπάθειές μας να ενδυναμωθεί η νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα έχουν αγκαλιαστεί – αξιακά και ουσιαστικά – από την ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας μία θετική δυναμική στην επιχειρηματικότητα»,δήλωσε ο Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece, Αιμίλιος Κυριάκου.

Στη Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 44 Εικονικές Επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ενώ στην Εμπορική Έκθεση της Αθήνας συμμετέχουν 55 Εικονικές Επιχειρήσεις από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Εσπερινά και Ειδικά Σχολεία, της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου.

Λίγο μετά τις 09:00 η κριτική επιτροπή του JA Greece θα περάσει από όλα τα περίπτερα, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τις ομάδες και στις 14:30 θα απονεμηθούν 5 βραβεία σε κάθε εκδήλωση: «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Καλύτερο Περίπτερο», «Kαλύτερη Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Βιώσιμης Ανάπτυξης» και «Technology Pioneer Award by Manpower».

«Φέτος, το JA Greece γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Είκοσι χρόνια γεμάτα όραμα, δημιουργικότητα και σκληρή δουλειά, που απέδειξαν ότι οι νέοι μας μπορούν να κατακτήσουν κορυφές, όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Η επέτειος αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευθύνη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά, παρέχοντας τα εφόδια και τις εμπειρίες που χρειάζονται για να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα. Ειδικά φέτος, που η Ελλάδα φιλοξενεί τον Πανευρωπαϊκό Τελικό Gen-E 2025, είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να δείξουμε ότι η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη ανάπτυξης και καινοτομίας, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece, Αργύρης Τζικόπουλος.

«Οι μαθητικές εμπορικές εκθέσεις, αποτελούν μια δυναμική παιδαγωγική εμπειρία. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών, συνδέουμε τη θεωρία με την πράξη και καλλιεργούμε τις δεξιότητες του μέλλοντος: κριτική σκέψη, συνεργασία και καινοτομία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς, που ξεπερνούν τα όρια της τάξης και στηρίζουν τα παιδιά σε αυτό το ταξίδι της επιχειρηματικότητας», είπε η Υπεύθυνη Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece, Φωτεινή Τουρνή.

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οι 44 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2025 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης») είναι οι εξής:

“AIR POINT”από το ΓΕΛ Πευκών, “ALMONDFLAME”από το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης- Μανόλης Ανδρόνικος, “AMALTHEIAS NATURALS” από το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Έδεσσας, “Biorise”από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά, “Braille-iant”από το 1ο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Αν.Θεσσαλονίκης, “Breaths”από το Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, “CUBIES”από το 1ο Ημερήσιο Γενικό Πειραματικό Λύκειο Καρδίτσας, “Cycloitems” από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών, “3Design” από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων,“ECOPATH” από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη ΑΕ, “EcoRun”από το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου, “ECOTHRIFTEENS” από το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, “EEEEKtea” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Έδεσσας, “Flosoaps” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας, “1o GEL ΒΟΛΟΥ” από το 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Βόλου, “EcoGuardian” από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, “Herbal academy”από το Ημερήσιο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου Καβάλας, “HYDROPI” από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης, “KioskiLink” από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Κατερίνης,“Loop Lab”από το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, “MentaMind” από το 2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης "Λευκός Πύργος", “Nepton” από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, “NeuroNav”από το Αρσάκειο ΓυμνάσιοΙωναννίνων, “OLYMPUS HOTEL” από το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης,“paper prο”από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμότειχου - Ευγένιος Ευγενίδης,“PharMachina”από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης,“PhotonIQ” από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας, “Pill Now” από τα Εκπαιδευτήρια Ε.Μαντουλίδη Ιδιωτικό Γυμνάσιο, “POSIDON” από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Δελασάλ, “Refive”από το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ξάνθης, “Remake It For Fashion”από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ιν.Α.Α. Πευκών, “ShelfEat” από το 1ο Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο Θεσσαλονίκης- Ανατόλια, “SMeeeeLk” από το E.E.E.EK Βόλου, “SOLORA Αξεσουάρ” από το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κιλκίς, “TailorMatch” από τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ, “TERRA HEPHAESTIA” από το Γενικό Λύκειο Μούδρου, “TRA-ORTH TASTY” από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου,“ΕΥ ΖΗΝ”από το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Ηγουμενίτσας, “ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ-THRAPSANO ROOTS” από το Ημερήσιο Γυμνάσιο Θραψανού Ηρακλείου, “ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, "Παραδοσιακή πιπεριά Φλωρίνης”από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας, “Τάξη των Γεύσεων”από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Κατερίνης, “Το κυλικείο μας ΣουΦέρνωναΦας" από το 1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και “Ψηφιακά Τουριστικά Μονοπάτια της Πόλης μας”από το 1o Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας

Οι 55 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2025 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης») είναι οι εξής:

“Accessible tourism in Athens” από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, "Akademix" από το CGS, "ANTI-BULLYING TAG" από το 42o ΓΕΛ Αθηνών, "Aquarobotica" από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλίμου "Ευπαλίνειο", "BEELICIOUS" από τα Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου, "Bus N' Pass" από το Ιδιωτικό Λύκειο Παλλάδιο Βάρης, "Care4Paws" από το 4ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας, "Carvenience" από το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, "Ceramics Kryoneri" από το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου, "CLEVER RECYCLE" από το Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, "ColorSafe" από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα - Γενικό Λύκειο, "Cute Reused Towels" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αργολίδας, "3D Green Pot" από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου, "ECOACTION" από το 7ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, "EcoGuard AI" από το 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης, "ECONEST GIFTS" από το 3o Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, "ECONNECT" από τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτοπούλου, "ESC (Educational School Cafeteria)" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου και το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου, "Find Renr" από το 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, "grECOtrails" από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων, "Green CO2mpass" από το 2ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης, "Health-Eat" από το 2o Π.ΕΠΑΛ. Αμαλιάδας, "HeatForce One" από το 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, "I-Dolls" από το Κολλέγιο Ψυχικού, "Imaginarium" από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, "InnovaAbility" από το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας, "I.TsiamDance" από τα Εκπαιδευτήρια "Ι. Τσιαμούλης", "LA Restyled" από το Γενικό Λύκειο Άνοιξης, "Link Skills" από το 2ο Γενικό Ημερήσιο Λύκειο Μοσχάτου - "Νίκος Καζαντζάκης", "MemoRevivers" από το 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, "minimile" από την Ελληνογερμανική Αγωγή, "Planair" από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, "plant health" από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, "Rackety Bee" από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, "RAINROOT SYSTEMS" από το 3ο ΕΚ Αμαρουσίου, "RhoCycle" από τη Ροδίων Παιδεία, "Road Budds" από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, "safestart" από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, "Sapo Artisan" από το 3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, "SnackStraws" από το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, "Sustain Vest" από το 2o Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, "Teenage Dream" από το ΓΕΛ Καρέα, "TraVel TasteRs" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου Λύκειο Ειδικής Αγωγής και το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, "WasteNest" από το Ιδιωτικό - Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών, "WATERLOOP" από το ΓΕΛ Μαγούλας, "ZEROWASTES" από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, "Αποξηραμένα Μυρωδικά Εν.Ε.Ε.Γυ/λ Αιγάλεω" από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αιγάλεω, "Βιο-ἐνεργεῖν" από το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας, "Η Μαντολινάτα" από το Μουσικό Σχολείο Ζακυνθού, "ΛεονGreenWay & Σια Ο.Ε." από τη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, "Μελικέρτης" από το E.E.E.EK Κορίνθου, "Μετουσία" από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας, "Πρόγραμμα εθελοντισμού - H.A.T.C. "HELP AROUND THE CITY" από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή - Γενικό Λύκειο, "Το κουφετάκι μας" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά και "ΤΥΠΙΚΟΙ ΑΤΥΠΟΙ" από το Γενικό Λύκειο Άστρους- Δημ.Θ.Σακαλής.

Στα επόμενα στάδια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025», οι μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα ψηφίζει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2025» οι Εικονικές Επιχειρήσεις θα αξιολογηθούν από τα business plan, που θα καταθέσουν.

Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2025

Με τη χρηματοδότηση: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών,Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Raycap, Εθνική Τράπεζα, LAMDA Development, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, EY Ελλάδος, Accenture, BIC Foundation, Manpower, Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μπάρμπα Στάθης

Χορηγοί Εκδήλωσης: The Mall Athens, Mediterranean Cosmos, Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Vision

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, Φωνή της Ελλάδας, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Capital.gr, TheTOC.gr, Athens Deejay FM, Rock FM, Λάμψη FM, Tηλεθεατής, epixeiro.gr, ελculture.gr, Atticanews.gr, Thisisus.gr

Υποστήριξη Εικονικών Επιχειρήσεων από Inspirational Mentors 2025

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι μαθητικές ομάδες υποστηρίχθηκαν από Inspirational Mentors που συμμετέχουν στον πρωτότυπο θεσμό του JA Greece. Ιnspirational Mentors JA Greece 2025 είναι 5 Υπουργοί και συνολικά 56 κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Δείτε τους/τις Inspirational Mentors 2025 εδώ.

Δύο διαδοχικές Πανευρωπαϊκές πρωτιές και Παγκόσμιο πρώτο βραβείο για την Ελλάδα

Οι μαθητικές ομάδες από το JA Greece, κέρδισαν επί δύο συνεχόμενες χρονιές το πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο του Junior Achievement, μεταξύ 40 συμμετοχών από όλη την Ευρώπη. Το 2022, η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Μicrogreens –Magicgreens» από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς κέρδισε το πρώτο βραβείο του JA Europe/GΕΝ-Ε και την επόμενη χρονιά, το 2023, η «Ιsometricks» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έφερε και πάλι το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Η «Ιsometricks» διαγωνίστηκε στον Παγκόσμιο Τελικό Διαγωνισμό του JA Worldwide εκπροσωπώντας την Ευρώπη και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα 15.000.000 παιδιά παγκοσμίως. Τo JA Worldwide είναι υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2025, υποψηφιότητα που λαμβάνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, τις ελληνικές διακρίσεις και την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Τελικού JA Europe GEN-E 2025 στην Αθήνα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.jagreece.org.

