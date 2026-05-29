Το θέμα των «συνεχιζόμενων απειλών της Τουρκίας κατά της Ελλάδας» φέρνει προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Επιπλέον, με επιστολή του στους επιτρόπους Οικονομικών Πιορτ Σεράφιν και Βάλντις Ντομπρόβσκις, ζητά «την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μηχανισμών περικοπής κονδυλίων, έναντι χώρας που απειλεί ευθέως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και υπενθυμίζει ότι στη «Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητηθεί το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ευρωπαϊκή συνδρομή προς κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο απειλείται από τρίτη χώρα».

Το κείμενο της επιστολής του κ. Αυτιά, όπως κοινοποιείται με την ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι Επίτροποι,

Η Τουρκία μέσω δηλώσεων του Υπουργού Άμυνας, επαναφέρει ευθέως απειλές κατά της Ελλάδας, κράτους μέλους της ΕΕ, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και θέτει εκ νέου το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Με την παρούσα επιστολή, ζητώ την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μηχανισμών περικοπής κονδυλίων, έναντι χώρας που απειλεί ευθέως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απειλές της Τουρκίας συνοδεύτηκαν και από νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας.

Σας υπενθυμίζω ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητηθεί το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ευρωπαϊκή συνδρομή προς κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο απειλείται από τρίτη χώρα. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.