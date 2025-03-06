Ατύχημα είχε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, όταν κατά την επίσκεψή του στο έργο Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας καθώς γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος, αφού κατρακύλησε κάποια μέτρα.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr που επικοινώνησε μαζί του, φέρει τραύματα σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του σώματος και λιγότερα στο πρόσωπο. Αφού εξετάστηκε από γιατρούς έκρινε σκόπιμο να επιστρέψει στα καθήκοντά του, δηλώνοντας πως «από θαύμα γλίτωσε».

Στην προσωπική σελίδα του στο Facebook ο περιφερειάρχης έγραψε: «Τα Έργα έχουν κόπο και πόνο και γίνονται από πολλούς. Όλα με την βοήθεια του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο έργο και να μας φυλάει όλους και τους εργαζόμενους και τους "επισκέπτες" σε αυτά. Σήμερα εμένα με φύλαξε τα μέγιστα στο έργο αυτό…. Ευλογείτε Μεγαλοδύναμε τα έργα αυτά και φυλάγετε όλους εμάς, εργαζόμενους και επισκέπτες, Υπό την Σκεπή Σας».

Πηγή: skai.gr

