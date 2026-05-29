Η Γαλλία ζητά να διερευνήσει εισαγγελέας τις καταγγελίες για κακομεταχείριση μελών του Flotilla

Η Γαλλία ζήτησε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει τις καταγγελίες για κακομεταχείριση των Γάλλων που συμμετείχαν sthn αποστολή του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος είχε ως ανθρωπιστικό στόχο να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας.

«O Γενικός Πρόξενός μας στην Τουρκία με ενημέρωσε για σεξουαλική βία, έκθεση στο κρύο, ξυλοδαρμούς και επανειλημμένες ταπεινώσεις Γάλλων υπηκόων. Όλες αυτές οι πράξεις ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα και αποφάσισα χθες να παραπέμψω το θέμα στον εισαγγελέα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Οι διοργανωτές του Flotilla που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα δήλωσαν ότι οι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση, με αρκετούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμό.

Σημειώνεται πως οι ακτιβιστές έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

