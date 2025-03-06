Με μια αιχμηρή επιστολή το Allou! Fun Park ανακοίνωσε πως άνοιξε και πάλι τις πύλες το περασμένο Σάββατο (1.3.2025), ενώ άσκησε σκληρή κριτική κατά του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το 2,5 μηνών «λουκέτο».

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Allou! Fun Park άνοιξε και πάλι τις πύλες του το Σάββατο 1η Μαρτίου. Η επαναλειτουργία του Allou! Fun Park αποτελεί για εμάς μια σημαντική δικαίωση, καθώς το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με σοβαρά εμπόδια που δοκίμασαν τις αντοχές μας» σημειώνει η ανακοίνωση αφήνοντας στη συνέχεια αιχμές κατά του Δήμου Νίκαιας.

«Οι καθυστερήσεις και τα προσκόμματα της δημόσιας διοίκησης μας προκάλεσαν σημαντική οικονομική ζημία, έθεσαν σε κίνδυνο δεκάδες θέσεις εργασίας και δημιούργησαν σοβαρούς κλυδωνισμούς στη φήμη και τη λειτουργία της επιχείρησης. Όλα αυτά, ύστερα από 23 χρόνια απρόσκοπτης πορείας» συνεχίζει.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως: «Το Πάρκο δεν έκλεισε για λόγους ασφαλείας, όπως ίσως υπέθεσαν πολλοί. Ούτε η αρχική απόφαση του Δήμου για αναστολή της λειτουργίας μας, ούτε οι επόμενες αποφάσεις που δεν επέτρεπαν την επαναλειτουργία μας, αφορούσαν σε ζητήματα ασφαλείας.

Το Allou! Fun Park είναι ο μοναδικός χώρος ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, που διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ενώ υπόκειται επιτυχώς σε συνεχείς ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.

Η διακοπή της λειτουργίας συνδέθηκε – αβάσιμα – με ένα περιστατικό, που έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν την αυθαίρετη απόφαση ανάκλησης λειτουργίας από το Δήμο, το οποίο αφορούσε σε μία μη προβλεφθείσα διακοπή ρεύματος από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, επιβεβαίωσε εγγράφως προς τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές το παραπάνω συμβάν, αποσυνδέοντάς το από τις προδιαγραφές ασφαλείας του πάρκου, οι οποίες είναι καθόλα διαπιστευμένες. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού, οι υπεύθυνοι του πάρκου εξετέλεσαν τη διαδικασία ασφαλούς αποχώρησης των επισκεπτών τηρώντας απαρέγκλιτα το σχετικό πρωτόκολλο».

«Άλλος ένας λόγος που προβλήθηκε για το κλείσιμο του πάρκου, ήταν η – υποτιθέμενη – μη έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών αδειοδότησης. Αυτό δεν ισχύει. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Στην πραγματικότητα, ο Δήμος αποφάσισε τον περασμένο Δεκέμβριο να μην αποδεχτεί τα δικαιολογητικά μας, απαιτώντας επιπλέον έγγραφα – πέρα από τη συνήθη διαδικασία. Στη συνέχεια, ανακάλυψε ότι στο χώρο του Allou Fun Park, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του ίδιου του Δήμου, υπήρχαν κτίσματα που δεν είχαν τακτοποιηθεί πριν το 2011. Ξαφνικά, παρότι το πάρκο ως ενοικιαστής δεν είχε καμία υποχρέωση για την αδειοδότηση αυτών των κτισμάτων, μας ζητήθηκε να αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία νομιμοποίησής τους.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση ο Δήμος, αντί να αναλάβει την ευθύνη διευθέτησης των δικών του εκκρεμοτήτων, μας επέβαλε να κάνουμε τη δουλειά που δεν έκαναν οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.

Ωστόσο, κόντρα στο παράλογο της ιστορίας και παρά τις δυσκολίες, προχωρήσαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που θα διασφαλίσει την επαναλειτουργία του πάρκου» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Και καταλήγει: «Μια νέα αρχή με τη δική σας στήριξη. Η λειτουργία του Allou! Fun Park και η παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας σε μικρούς και μεγάλους, σε έναν ασφαλή και πιστοποιημένο χώρο, είναι η αποστολή μας. Μετά από 2,5 δύσκολους μήνες, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας και το όραμά μας: να προσφέρουμε μοναδικές, ποιοτικές εμπειρίες που ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε ξανά ΜΑΖΙ! Γιατί, πουθενά δεν είναι ALLOU! Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Allou! Fun Park».

Πηγή: skai.gr

