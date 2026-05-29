Σαν σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικού συλλόγου, με το 1-0 επί της Φιορεντίνα στην Allwyn Arena. Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σημειώνει «χρυσό» γκολ στο 116’.
Με ανάρτησή τους στα social media οι Πειραιώτες στέλνουν το μήνυμά του για τη μεγάλη επέτειο του συλλόγου. «Θρυλικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες», επισημαίνουν οι «ερυθρόλευκοι».
2023/24 UEFA Europa Conference League Winners— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 29, 2026
Legendary moments we‘ll never forget! 🔴⚪️🏆🇬🇷#OlympiacosFC #UECL #Piraeus #Greece pic.twitter.com/F2Ss8fLOww
