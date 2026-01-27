Λογαριασμός
Αεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στο Χιούστον - Δείτε βίντεο

Δύο άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος - Βλάβη στο σύστημα προσγείωσης - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

NASA

Ένα αεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στο Χιούστον μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον διάδρομο προσγείωσης με την κοιλιά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα. 

Δύο άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: NASA Αεροσκάφος Τέξας
