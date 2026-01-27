Ένα αεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στο Χιούστον μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον διάδρομο προσγείωσης με την κοιλιά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Δύο άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

A NASA aircraft made a hard landing in Houston after its landing gear reportedly failed, ploughing along the runway on its belly, according to media reports.



Two people were on board. There are no reports…

