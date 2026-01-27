Λογαριασμός
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

Η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση της Centcom

Αεροσκάφος

Οι ΗΠΑ προανήγγειλαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αντιπαρατίθενται με αφορμή την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Χθες, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέπλευσε στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν.

Η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του τμήματος αεροπορίας της αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πολλές φορές ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, όμως φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Μέση Ανατολή CENTCOM
