Σεισμός: Βίντεο από τη στιγμή που τα 4,7 Ρίχτερ «χτυπούν» την Αιτωλοακαρνανία

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο σεισμός χτυπά σουπερμάρκετ στο κέντρο του Αγρινίου.

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατάστημα τοπικής αλυσίδας Super Market στο κέντρο του Αγρινίου επί της οδού Δαγκλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr από τον σεισμό των 4,7 R που σημειώθηκε στις 18:29 μ.μ. του Σαββάτου, τμήματα του ταβανιού του καταστήματος αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος.

Παράλληλα, αρκετά εμπορεύματα έπεσαν στο έδαφος από την ένταση και τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Ευτύχημα είναι το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Θέρμου, με εστιακό βάθος στα 18,4 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θερμού, Σπύρο Κωνσταντάρα υπήρχαν μόνο πτώσεις βράχων και πετρών στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο λόγω του σεισμού. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές σε σπίτια μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι του δήμου που πηγαίνουν σε περιοχές.

Ο σεισμός είναι επιφανειακός και θα υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Τριχωνίδας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ήδη έχουν γίνει μετασεισμοί με μικρότερο μέγεθος.

Ο Άκης Τσελέντης, διδάκτωρ Γεωφυσικής και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ανέφερε: «Μόλις είχαμε 4,7R 5Χμ ΔΝΔ του Θέρμου, 21χμ από Μεσολόγγι. Λόγω μικρού εστιακού βάθους έγινε αρκετά αισθητός στην Πάτρα. Το παρακολουθούμε. Νωρίς ακόμα για τελικές εκτιμήσεις αν και δεν με προβληματίζει πάντως θέλω να δω τη μετασεισμική ακολουθία που πρέπει να είναι αρκετή λόγω του πολύ μικρού εστιακού βάθους».

«Η λίμνη Τριχωνίδα είναι γνωστή για την σεισμικότητά της, αφού και τον Απρίλιο του 2007 είχαμε μία ακολουθία από σεισμούς, με το ίδιο περίπου μέγεθος με την σημερινή δόνηση, που διήρκεσε για δύο με τρεις μήνες», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Σεισμολογίας, Ευθύμιος Σώκος, με αφορμή την σημερινή δόνηση.

Όπως πρόσθεσε, «ο σεισμός προκλήθηκε από ένα ρήγμα, που είναι βόρειο, βορειοδυτικό, στην ανατολική άκρη της λίμνης» και συνέχισε: «Έχει κάνει κάποιους μετασεισμούς, όχι πολλούς ακόμη, αλλά περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί».

Απαντώντας στην ερώτηση, αν ο σημερινός σεισμός είναι ο κύριος, είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι, «δεδομένης της ακολουθίας που είχαμε το 2007, όπου είχαν καταγραφεί τρεις - τέσσερις σεισμοί, μεγέθους κοντά στους 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να κάνουμε τώρα εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου».

Επίσης, ο Ευθύμιος Σώκος ανέφερε ότι «στην περιοχή υπάρχουν και άλλα ρήγματα, τα οποία είναι σημαντικά και δεν ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθούν», συμπληρώνοντας ότι «το 2007 δεν είχαν ενεργοποιηθεί».

«Το συγκεκριμένο ρήγμα, το βόρειο, βορειοδυτικό», συνέχισε, «δεν πρέπει να έχει αρκετό δυναμικό, με δεδομένο ότι το από 2007 που είχε προκαλέσει τους σεισμούς, έχουν περάσει λίγα χρόνια, περίπου 17, τα οποία δεν είναι πολλά, όποτε εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Εκτιμώ ότι η πιο μεγάλη ανησυχία μας είναι αν ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο ρήγμα, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.