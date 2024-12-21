Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 28χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο γυναικών στην περιοχή του Μαρκοπούλου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Ειδικότερα, ο 28χρονος, μαζί με άλλα άτομα και κινούμενοι με δύο οχήματα επί της οδού Φιλομήλας στην περιοχή του Μαρκοπούλου, προσέγγισαν το σπίτι και αφού αποβιβάστηκαν από τα οχήματα, πυροβόλησαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών οι οποίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 28χρονο ως εμπλεκόμενο και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τον εντόπισαν στην περιοχή του Μαρκοπούλου και τον οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπωνεμπλεκομένων συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.