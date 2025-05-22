Πετάχτηκαν στον ύπνο τους οι κάτοικοι της Κρήτης, από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά, από τα 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 6:19 με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 56 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που έγινε αισθητός ακόμα και στην Αττική. Είχε διάρκεια και ένταση, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρές ζημιές και να προκληθεί αναστάτωση. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα με μικροζημιές σε καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ηρακλείου. Οι εικόνες δείχνουν πτώσεις αντικειμένων από τα ράφια, ενώ ανάλογες εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε ξενοδοχείο, όπου ο εξοπλισμός γύρω από την πισίνα αλλά και το νερό ταρακουνιούνται έντονα.

Επίσης, αρκετοί σοβάδες έπεσαν από παλαιά κτίρια στο δρόμο, στην περιοχή του Λάκκου, στο Ηράκλειο ενώ μικροζημιές από σοβάδες προκλήθηκαν και στην Αγία Τριάδα.

Στην 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας απέκλεισε σημείο όπου παρατηρήθηκε πτώση τμημάτων κτηρίου.

Στην Κρήτη θα μεταβεί το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Αλικαρνασσό και στη συνέχεια σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αγία Τριάδα

Μικρές κατολισθήσεις

Μικρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα Τέρτσα του Ηρακλείου, για το οποίο γίνεται έλεγχος. Ο δρόμος Τέρτσα- Μύρτος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Επίσης, μικρή κατολίσθηση σημειώθηκε και στην πίσω πλευρά της Λοφούπολης Ηρακλείου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από κάτοικο της περιοχής. Στο υλικό φαίνεται καθαρά η πτώση χωμάτινων όγκων, ενώ αμέσως μετά σηκώνεται σύννεφο σκόνης.

Ανοιχτά τα σχολεία

Παρά τον ισχυρό σεισμό, όλα τα σχολεία του δήμου Αγίου Νικολάου, με απόφαση του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη λειτουργούν κανονικά. Γνωστοποιήθηκε επίσης ότι τα σχολεία του δήμου Ηρακλείου θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός εάν στην πορεία των ελέγχων, που συνεχίζονται, εμφανιστούν ζημιές.

Κανονικά θα λειτουργήσουν, όπως ανακοινώθηκε, τα σχολεία σε δήμο Μαλεβιζίου, ενώ σε όλους τους δήμους σε Ηράκλειο και Λασίθι γίνονται έλεγχοι, με προτεραιότητα στα παλαιότερα σχολικά κτίρια. Ανοιχτά θα είναι τα σχολεία και στα Χανιά.

Κλειστό το φαράγγι της Σαμαράς και το φαράγγι της Ίμπρου

Κλειστά για λόγους ασφαλείας θα παραμείνουν σήμερα δύο από τα διάσημα φαράγγια της Κρήτης, το φαράγγι της Σαμαριάς και το φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους.

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Καθησυχαστικοί είναι πάντως οι σεισμολόγοι μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην περιοχή. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας στον ΣΚΑΪ πως δεν αναμένεται έντονη μετασεισμική ακολουθία:

«Ήταν ένας μεγάλος σεισμός και το μεγάλο βάθος έδρασε αποδραστικά κάποιων μεγάλων καταστάσεων. Είναι και η απόσταση που είναι περίπου 60 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο».

Και συνέχισε ο κ. Λέκκας: «Έγινε αισθητός στη μισή Ελλάδα περίπου, δεδομένου ότι το βάθος διευκολύνει στο να γίνει αισθητός ένας σεισμός διότι από το μεγάλο βάθος βλέπει η δέσμη των κυμάτων μεγαλύτερη επιφάνεια, μεγαλύτερο κύκλο, γι' αυτό γίνεται εντονότερα αισθητός».

Παράλληλα ανέφερε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, περιμένουμε την εξέλιξη για να δούμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Συνήθως αυτοί οι σεισμοί δεν αποτελούν προπομπό άλλου μεγαλύτερου σεισμού, είναι ο μεγαλύτερος σεισμός και συνήθως δεν έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία».

Ο Β. Καραστάθης, διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών είπε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αν και συνέστησε να περιμένουμε κάποιες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ούτε προβλέπεται να υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Και ο Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός για τον σεισμό, εξηγώντας σε ανάρτησή του πως «έγινε αισθητός σε όλη σχεδόν την Ελλάδα γιατί συνέβη πάνω από τη συμπαγή βυθιζόμενη πλάκα και τα σεισμικά κύματα διαδόθηκαν χωρίς εξασθένηση».

Μετασεισμούς, μερικούς γύρω στο 5 μπορεί να έχουμε αλλά λόγο του σχετικά μεγάλου εστιακού βάθους η ακολουθία θα είναι κάπως περιορισμένη. Προσοχή λοιπόν για τους φίλους μου στην Κρήτη χωρίς πανικό αλλά να ξεσκονίσουν τα γνωστά μέτρα σεισμικής προστασίας. Αξιολογώντας το φαινομενικά δεν βλέπω λόγο ανησυχίας», τονίζει ο κ. Τσελέντης.

Πηγή: skai.gr

