Μπάζα και επικίνδυνα απόβλητα αμιαντολαμαρίνων κατηγορείται ότι είχε εναποθέσει ένας 45χρονος σε μάντρα που λειτουργούσε παράνομα, στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

Από την αστυνομική έρευνα και κατόπιν αυτοψίας προέκυψε ότι από τον Οκτώβριο του 2024, ο 45χρονος λειτουργούσε εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της κατηγορίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να έχει εναποθέσει στο συγκεκριμένο χώρο απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα οποία ήταν αναμεμειγμένα με επικίνδυνα απόβλητα αμιαντολαμαρίνων και με απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

