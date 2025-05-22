Ένας 42χρονος συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας στις αρχές του μήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της μία 38χρονη.

Ο 42χρονος συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε δακτυλικό του αποτύπωμα σε αντικείμενο - σύμφωνα με πληροφορίες σακούλα - που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Λαδάδικα, όπου φέρεται να κατασκευάστηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εις βάρος του 42χρονου εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Σε εκτέλεση του εντάλματος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει εξηγήσεις. Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 42χρονος είχε επαφές με την 38χρονη και ενδεχομένως να τη φιλοξενούσε και στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη, στον Δενδροπόταμο.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κρατείται προσωρινά ο 36χρονος ενοικιαστής του διαμερίσματος που κατηγορείται ότι μετέφερε σακίδιο με εκρηκτικές ύλες στο σημείο. Ο ίδιος, απολογούμενος στην ανακρίτρια είχε αναφέρει ότι το έκανε «για το "χαρτζιλίκι"», δηλώνοντας άγνοια για το περιεχόμενο του σακιδίου.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα τραυματίστηκε σοβαρότατα και υπέστη ακρωτηριασμό του χεριού της. Η 39χρονη μεταφέρθηκε με ΚΑΡΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε δέκα λεπτά αργότερα.

Οι πρώτες εικόνες από την έκρηξη

Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη φαίνονται αστυνομικοί να σπεύδουν στο σημείο, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, χωρίς να έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα κείτεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα, η οποία αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

