Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:19 το πρωί της Πέμπτης με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 56 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου, ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε πολλές περιοχές, μέχρι και στην Αττική.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Κρήτης και η 3η ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι ΕΜΑΚ της επικράτειας, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Παράλληλα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος της σεισμικής δόνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ως συνέπειες του σεισμού, για την ώρα, μικρής έκτασης κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και επί της οδού 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο σημειώθηκε μικρή πτώση τμημάτων ενός κτιρίου.

Ανοιχτά τα σχολεία σήμερα

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία του δήμου Αγίου Νικολάου, με απόφαση του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Γνωστοποιήθηκε επίσης ότι τα σχολεία του δήμου Ηρακλείου θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός εάν στην πορεία των ελέγχων, που συνεχίζονται, εμφανιστούν ζημιές.

Κανονικά θα λειτουργήσουν, όπως ανακοινώθηκε, τα σχολεία σε δήμο Μαλεβιζίου, ενώ σε όλους τους δήμους σε Ηράκλειο και Λασίθι γίνονται έλεγχοι, με προτεραιότητα στα παλαιότερα σχολικά κτίρια. Ανοιχτά θα είναι τα σχολεία και στα Χανιά.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «Ήταν ένα πολύ ισχυρό σεισμικό φαινόμενο, από τα δυνατότερα στην περιοχή. Είχα συνομιλία με την αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, έλεγξε τουλάχιστον τα σχολεία, δεν υπάρχει κάτι. Εκτιμώ πως όλα είναι καλά».

Λογικά, πρόσθεσε ο δήμαρχος, θα γίνουν κανονικά οι εξετάσεις σήμερα. Συμπλήρωσε πως ούτε σε κάποια παλιά κτίρια φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα, αν και υπήρξαν ζημιές μέσα στα σπίτια.

Λέκκας: Θετικό το μεγάλο βάθος του σεισμού - Δεν είναι προπομπός μεγαλύτερου σεισμού

Και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας στον ΣΚΑΪ πως δεν αναμένεται έντονη μετασεισμική ακολουθία:

«Ήταν ένας μεγάλος σεισμός και το μεγάλο βάθος έδρασε αποδραστικά κάποιων μεγάλων καταστάσεων. Είναι και η απόσταση που είναι περίπου 60 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο».

Και συνέχισε ο κ. Λέκκας: «Έγινε αισθητός στη μισή Ελλάδα περίπου, δεδομένου ότι το βάθος διευκολύνει στο να γίνει αισθητός ένας σεισμός διότι από το μεγάλο βάθος βλέπει η δέσμη των κυμάτων μεγαλύτερη επιφάνεια, μεγαλύτερο κύκλο, γι' αυτό γίνεται εντονότερα αισθητός».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με τους σεισμούς οι οποίοι γίνονται γύρω από τη Σαντορίνη.

«Στα 60 χιλιόμετρα είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε το ρήγμα από το οποίο προήλθε ο σεισμός γιατί δεν έχει έκφραση στην επιφάνεια. Συνήθως οι σεισμοί της τάξεως των 10-15-20 χιλιομέτρων έχουν έκφραση στην επιφάνεια που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο υποθαλάσσιος χώρος. Οπότε δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το ρήγμα», είπε επίσης.

Τέλος, τόνισε πως «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, περιμένουμε την εξέλιξη για να δούμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Συνήθως αυτοί οι σεισμοί δεν αποτελούν προπομπό άλλου μεγαλύτερου σεισμού, είναι ο μεγαλύτερος σεισμός και συνήθως δεν έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία, δηλαδή η μετασεισμική ακολουθία περιλαμβάνει μικρούς σεισμούς σε μικρό αριθμό. Αυτοί οι σεισμοί εκδηλώνονται εφάπαξ, μια και έξω».

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 60,3 χλμ.

Καραστάθης: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Ο Β. Καραστάθης, διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών είπε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αν και συνέστησε να περιμένουμε κάποιες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ούτε προβλέπεται να υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Τσελέντης: Δεν βλέπω λόγο ανησυχίας - Γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός

Και ο Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός για τον σεισμό, εξηγώντας σε ανάρτησή του πως «έγινε αισθητός σε όλη σχεδόν την Ελλάδα γιατί συνέβη πάνω από τη συμπαγή βυθιζόμενη πλάκα και τα σεισμικά κύματα διαδόθηκαν χωρίς εξασθένηση».

Μετασεισμούς, μερικούς γύρω στο 5 μπορεί να έχουμε αλλά λόγο του σχετικά μεγάλου εστιακού βάθους η ακολουθία θα είναι κάπως περιορισμένη. Προσοχή λοιπόν για τους φίλους μου στην Κρήτη χωρίς πανικό αλλά να ξεσκονίσουν τα γνωστά μέτρα σεισμικής προστασίας. Αξιολογώντας το φαινομενικά δεν βλέπω λόγο ανησυχίας», τονίζει ο κ. Τσελέντης.





Σημειώνεται πως στις 06:34 το πρωί σημειώθηκε μετασεισμός 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο (53 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου) και εστιακό βάθος 59,4 χλμ.

Δύο λεπτά νωρίτερα στις 6:32 σημειώθηκε μετασεισμός 2,7 Ρίχτερ.

Η ένταση και διάρκεια του σεισμού ήταν μεγάλη με την ειδοποίηση από την Google που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα, να συστήνει οδηγίες. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους.

