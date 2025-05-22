Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα δύο από τα διάσημα φαράγγια της Κρήτης, το φαράγγι της Σαμαριάς και το φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά μετά τα 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 6:19 το πρωί της Πέμπτης με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 56 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου, ανοιχτά της Κρήτης.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους.

Κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός. Το κλείσιμο γίνεται για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

