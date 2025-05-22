Εγκεφαλικό υπέστη η Βάνα Μπάρμπα – Οι δηλώσεις της μέσα από το νοσοκομείο 

Στο Αιγινήτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Βάνα Μπάρμπα, μετά από ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη χθες το πρωί.

«Ξύπνησα το πρωί και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν έχω ακόμα τον λόγο μου σωστό και όπως καταλαβαίνετε ανησύχησα», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός στον ΑΝΤ1.

«Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Είναι η πίεση, είναι τα άγχη μας, είναι η ηλικία. Είναι πολλά. Το θέμα είναι ότι νιώθω ασφαλής τώρα εδώ, δεν με αφήνουν να βγω.Θα κάτσω 2-3 ημέρες (στο νοσοκομείο), με κρατάνε εδώ για να κάνουμε όλες τις εξετάσεις. Να μην πιεζόμαστε, έχει ο Θεός για όλους. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά», είπε ακόμη η Βάνα Μπάρμπα.

Πηγή: skai.gr

