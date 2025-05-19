Λογαριασμός
Φωτιά στο Μαρκόπουλο - Καίγονται σκουπίδια και λάστιχα - Μήνυμα από το 112 λόγω καπνού

Στο σημείο βρίσκονται 14 οχήματα με 40 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα - Επίσης σηκώνεται και ένα ελικόπτερο προκειμένου να συμβάλει στην κατάσβεση

Πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο σε υπαίθριο χώρο.

Η φωτιά καίει σκουπίδια, λάστιχα κοντά στο αμαξοστάσιο του Δήμου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πυκνός καπνός. Πριν λίγο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112 προκειμένου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα

Στο σημείο βρίσκονται 14 οχήματα με 40 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα καθώς και εθελοντές. Επίσης, σηκώθηκε και ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
 

skai.gr

