Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο σε υπαίθριο χώρο.

Η φωτιά καίει σκουπίδια, λάστιχα κοντά στο αμαξοστάσιο του Δήμου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πυκνός καπνός. Πριν λίγο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112 προκειμένου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα

Στο σημείο βρίσκονται 14 οχήματα με 40 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα καθώς και εθελοντές. Επίσης, σηκώθηκε και ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.



⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο #Μαρκόπουλο_Μεσογαίας #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 19, 2025

Φωτογραφία: Πυρκαγιά ενημέρωση

Πηγή: skai.gr

