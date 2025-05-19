Σε προσωπικές διαφορές φαίνεται να αποδίδεται επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένας 49χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό έναν 48χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία.

Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

