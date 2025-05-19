Λογαριασμός
Αιματηρό επεισόδιο για προσωπικές διαφορές στις Σέρρες

Ενας 49χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό έναν 48χρονο - Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο

maxairi

Σε προσωπικές διαφορές φαίνεται να αποδίδεται επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένας 49χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό έναν 48χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία.

Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

