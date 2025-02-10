Δυνατός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 22:16 στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκαν δύο σεισμοί σε ένα λεπτό, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε διόρθωση, καθώς επιβεβαιώθηκε ο ένας σεισμός, μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Τελικά, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο στα 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, ήταν ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ως τώρα, καθώς ο προηγούμενος σε μέγεθος ήταν της τάξεως των 5,2 Ρίχτερ.

Τι δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΙ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

«Μέχρι στιγμής αυτό που φαίνεται είναι ότι ακολουθεί τα χαρακτηριστικά του σμήνους», είπε στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Καραστάθης, Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, κληθείς να σχολιάσει τη σεισμική δραστηριότητα στις Kυκλάδες.

Όπως εξήγησε, η σμηνοσειρά συνεπάγεται σεισμικές δονήσεις παρόμοιων μεγεθών. Τόνισε δε πως μιλώντας για ύφεση εννοούμε ύφεση στον αριθμό των σεισμών ισχυρότερων Ρίχτερ (πχ άνω των τεσσάρων), όπως ακριβώς και παρατηρείται από τις 7 του μήνα κι έπειτα.

Σε κάθε περίπτωση συνόψισε πως δεν θα πρέπει να είμαστε βιαστικοί να μιλήσουμε για εκτόνωση του φαινομένου, καθώς ένα τέτοιο συμπέρασμα θα μπορεί να εξαχθεί μετά από κάποιες ημέρες ακόμα, καθώς τα φαινόμενα θα μελετώνται από τους ειδικούς.

«Εμεις περιμένουμε τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε επί μακρόν» είπε χαρακτηριστικά εκτιμώντας πως ίσως εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα από την ερχόμενη εβδομάδα και προσθέτοντας πως οι όποιες αλλαγές συντελούνται σε πολύ αργούς χρόνους.

«Απλά το ότι έχουμε ένα σημάδι ύφεσης, δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί», παραδέχτηκε υπογραμμίζοντας πως δεν θα ήταν απίθανο ο αριθμός των σεισμών ακόμη και να αυξηθεί σε λίγες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

