«Μέχρι στιγμής αυτό που φαίνεται είναι ότι ακολουθεί τα χαρακτηριστικά του σμήνους», είπε στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Καραστάθης, Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, κληθείς να σχολιάσει τη σεισμική δραστηριότητα στις Kυκλάδες.

Όπως εξήγησε, η σμηνοσειρά συνεπάγεται σεισμικές δονήσεις παρόμοιων μεγεθών. Τόνισε δε πως μιλώντας για ύφεση εννοούμε ύφεση στον αριθμό των σεισμών ισχυρότερων Ρίχτερ (πχ άνω των τεσσάρων), όπως ακριβώς και παρατηρείται από τις 7 του μήνα κι έπειτα.

Σε κάθε περίπτωση συνόψισε πως δεν θα πρέπει να είμαστε βιαστικοί να μιλήσουμε για εκτόνωση του φαινομένου, καθώς ένα τέτοιο συμπέρασμα θα μπορεί να εξαχθεί μετά από κάποιες ημέρες ακόμα, καθώς τα φαινόμενα θα μελετώνται από τους ειδικούς.

«Εμεις περιμένουμε τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε επί μακρόν» είπε χαρακτηριστικά εκτιμώντας πως ίσως εξαχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα από την ερχόμενη εβδομάδα και προσθέτοντας πως οι όποιες αλλαγές συντελούνται σε πολύ αργούς χρόνους.

«Απλά το ότι έχουμε ένα σημάδι ύφεσης, δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί», παραδέχτηκε υπογραμμίζοντας πως δεν θα ήταν απίθανο ο αριθμός των σεισμών ακόμη και να αυξηθεί σε λίγες ημέρες.

Ο χορός των Ρίχτερ καλά κρατεί

Το μπαράζ σεισμικών δονήσεων στις Κυκλάδες συνεχίζεται, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που θα άνοιγε τη σεζόν άλλαξε το πρόγραμμά του και ελλιμενίστηκε στη Σούδα.

Οι επιστήμονες παραμένουν στη Σαντορίνη, όπου τοποθέτησαν και δύο νέους υποθαλάσσιους σεισμογράφους, ενώ ανέλκυσαν άλλους δύο. Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν τα σχολεία.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ, από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 8 Φεβρουαρίου, έχουν γίνει στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού συνολικά πάνω από 12.800 σεισμοί.

Σήμερα, από το πρωί έχουν σημειωθεί αρκετές δονήσεις άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η ισχυρότερη για σήμερα σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τη μια το μεσημέρι, ήταν 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Εν τω μεταξύ, ερευνητική αποστολή θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες το Ωκεανογραφικό Σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Το σκάφος, το οποίο θα αναχωρήσει την Τετάρτη, με πολυμελή ερευνητική ομάδα και σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, θα συλλέξει πρόσθετα δεδομένα, για την πληρέστερη κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.ξημένου κατολισθητικού κινδύνου. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει με προτεραιότητα να ερευνηθούν περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της σεισμικής ακολουθίας, και να υποδεχτούν αποτελεσματικά δομικά μέτρα, κατάλληλα προσαρμοσμένα στο ηφαιστειακό τοπίο και στο απαράμιλλο φυσικό κάλλος του νησιού.

