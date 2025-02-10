Τέμπη: Έφοδος της ΕΛΑΣ στα γραφεία της εταιρείας φύλαξης που έδωσε τα νέα βίντεο

Άντρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας φύλαξης που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και είναι υπεύθυνη για τις κάμερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας τόσο στην Αθήνα, όσο και στον Πλαταμώνα, με τις αρχές να προχωρούν στην κατάσχεση των καταγραφικών των καμερών.

Την εντολή έδωσε ο εφέτης ανακριτής, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξακρίβωση γνησιότητας των τριών βίντεο που παρέδωσε η εταιρεία στις αρχές

Η συγκεκριμένη εταιρεία, μέσω του δικηγόρου που την εκπροσωπεί, παρέδωσε στις αρχές τρία νέα βίντεο από την εμπορευματική αμαξοστοιχία, τα οποία ήδη ελέγχονται για τη γνησιότητά τους. Η έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται, με νέα στοιχεία τα οποία ελέγχονται, προκειμένου να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της μεγάλης αυτής τραγωδίας, στην οποία χάθηκαν 57 ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι.

Τα τρία βίντεο, της εταιρείας βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, που κατέβασε χειριστής της και εμφανίστηκαν σχεδόν δύο χρόνια μετά, τα οποία φέρεται να αποτυπώνουν την μοιραία εμπορευματική αμαξοστοιχία, να περνά τη σήραγγα του Πλαταμώνα και άλλα σημεία, πριν από αυτή των Τεμπών και τη μοιραία σύγκρουση, έχουν διαβιβαστεί και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το μεσημέρι ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πήγαν στην έδρα της εταιρείας στον Πλαταμώνα και προέβησαν σε κατάσχεση του καταγραφικού της εταιρείας ενώ τώρα άλλος δικαστικός λειτουργός με κλιμάκιο της ίδιας υπηρεσίας πήγαν στα κεντρικά της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, για να κατάσχουν το πλήρες καταγραφικό σύστημα "ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Ε.Π.Ε.", προκειμένου να διερευνήσουν τη γνησιότητα του βιντεοληπτικού υλικού, αν αυτό προέρχεται από το δίκτυο καμερών της συγκεκριμένης εταιρείας και αν υπάρχει άλλο χρήσιμο υλικό για την πορεία της έρευνας, όπως στον εμπορευματικό σταθμό φόρτωσης της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα ο εφέτης ειδικός ανακριτής Λάρισας Σωτήρης Μπακαΐμης, έδωσε εντολή στους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες που συνεπικουρούν το έργο της ανάκρισης για τα αίτια της τραγωδίας να πιστοποιήσουν εάν πρόκειται για γνήσιο ή όχι οπτικό υλικό.

Έρευνα για τα τρία βίντεο

Έρευνα με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος διενεργούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες Απόστολος Βασιλάκος και Σταύρος Μπατζόπουλος μετά από εντολή του εφέτη ανακριτή Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη για τη γνησιότητα ή μη των τριών νέων βίντεο, όπου εμφανίζεται η εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών, πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Σε έγγραφό του με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου, ο δικαστικός λειτουργός ζητεί από τους πραγματογνώμονες να γίνει άμεσα η έρευνα καθώς κρίνει ότι τα τρία νέα βίντεο είναι «ιδιαίτερης σημασίας».

Τα βίντεο προσκόμισε στον κ. Μπακαΐμη την προηγούμενη Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ο δικηγόρος της εταιρείας interstat security, που έχει αναλάβει την βιντεοεπιτήρηση και την καταγραφή της διαδρομής των τρένων για λογαριασμό του ΟΣΕ από το 2017 ως σήμερα.

Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, θα εξετάσουν εάν τα βίντεο είναι γνήσια, κι αν σε αυτά υπάρχει δεξαμενή ή άλλο βυτίο πάνω στο εμπορικό τρένο που να σχετίζεται με μεταφορά παράνομου υλικού.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Βασίλης Καπερνάρος σε απάντησή του στο ερώτημα γιατί τα βίντεο προσκομίστηκαν τώρα, έχει δηλώσει ότι δεν ζητήθηκαν νωρίτερα και πως εντοπίστηκαν μετά από σχολαστική έρευνα που έκανε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία που προσκόμισε τα νέα βίντεο στον ανακριτή (τα δύο έχουν δει το φως της δημοσιότητας) σε ό,τι αφορά το φορτίο του εμπορικού τρένου, δεν προκύπτει να φέρει στις ανοικτές πλατφόρμες κάποια δεξαμενή ή βυτίο.

Πάντως, τα τρία νέα βίντεο που προσκομίστηκαν θα αποτελέσουν, σύμφωνα με πληροφορίες αντικείμενο της έρευνας που ήδη διεξάγεται από καθηγητή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, των οποίων τα πορίσματα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από δύο μήνες, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε παραγγείλει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί γιατί δεν εστάλη το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει ζητηθεί, για να φανεί μεταξύ άλλων το εμπόρευμα που φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Η κ. Αδειλίνη ζητούσε να διερευνηθεί για ποιον λόγο δεν είχε σταλεί το υλικό από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγινε η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η παραγγελία του εφέτη ανακριτή Λάρισας

«ΠΡΟΣ 1) Δρ. Απόστολο Βασιλάκο, διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, 2) κ. Σταύρο Μπατζόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, δικαστικούς πραγματογνώμονες του δυστυχήματος των Τεμπών της 28-2-2023.

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.



ΣΧΕΤ.: Η από 5-2-2025 έκθεση κατάσχεσης.



Κατόπιν της Ολομέλειας των Εφετών Λάρισας σε Συμβούλιο (αριθμός 4/10-3-2023) και της σε συνέχεια αυτής, υπ’ αριθμ. πρωτ. 333/14-3-2023, παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, διενεργούμε κυρία ανάκριση για τις πράξεις: 1) διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς (σιδηροδρόμου) με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, η οποία είχε ως αποτέλεσμα: α) το θάνατο περισσοτέρων και μεγάλου αριθμού προσώπων (κατά συρροή), β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσοτέρων προσώπων (κατά συρροή), καθώς και βλάβη εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, γ) τον κίνδυνο περισσοτέρων προσώπων και δ) τον κοινό κίνδυνο σε περισσότερα ξένα πράγματα, 2) ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, 3) βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή από υπόχρεο λόγω του επαγγέλματός του να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή και 4) απλή σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή από υπόχρεο λόγω του επαγγέλματός του να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, φερόμενες ως τελεσθείσες στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 2023 και στις 28-2-2023 (σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισας).

Στα πλαίσια της διενεργούμενης από εμάς κυρίας ανακρίσεως, την 5-2-2025 εμφανίστηκε στο Ανακριτικό Γραφείο ο Βασίλειος Καπερνάρος, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 008473), ενεργών ως πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνα – Θεσσαλονίκη δυνάμει σχετικής ενεργής σύμβασης (κατά το επίμαχο διάστηματου σιδηροδρομικού δυστυχήματος αλλά και μέχρι σήμερα) με τον «Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) και μας παρέδωσε μία (1) εξωτερική μονάδα αποθήκευσης (usb stick), μάρκας SanDisk, η οποία περιέχει τρία (3) βίντεο, που αφορούν στο ως άνω διερευνώμενο από εμάς δυστύχημα.

Κατόπιν τούτων, επειδή αφενός έργο του ανακριτή και κύριο αντικείμενο της κυρίας ανακρίσεως αποτελεί η ανακάλυψη-εξακρίβωση της αληθείας και η συγκέντρωση-συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για τη βεβαίωση τέλεσης των ανωτέρω εγκλημάτων (άρθρο 239 ΚΠΔ) και αφετέρου κρίνεται ιδιαίτερα ουσιώδες για την υπόθεση να διερευνηθεί και αναλυθεί το εν λόγω ψηφιακό υλικό (τρία (3) video), παρακαλούμε όπως, υπό τις ως άνω ιδιότητές σας και με τις συγκεκριμένες ειδικότητες που φέρετε, προβείτε στην έρευνα και ανάλυση του οπτικού αυτού υλικού, συντάσσοντας σχετική έκθεση έρευνας-ανάλυσης, με την οποία ειδικότερα να γίνεται παράθεση όσων στοιχείων εντοπίσετε, από τα οποία αποδεικνύεται, α) ότι η εμφανιζόμενη στο ψηφιακό υλικό διερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία ταυτίζεται με την εμπλακείσα στο διερευνώμενο από εμάς σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28-2-2023 εμπορική αμαξοστοιχία 63503, παραθέτοντας ειδικότερα όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό και μπορείτε από την έρευνα-ανάλυση να εντοπίσετε (αριθμοί και διακριτικά φορταμαξών, αριθμοί και διακριτικά εμπορευματοκιβωτίων κλπ.), καθώς και ό,τι άλλο κρίνετε ουσιώδες και άξιο μνείας με βάση την έρευνα-ανάλυση του ψηφιακού αυτού υλικού και β) αν στο ίδιο αυτό ψηφιακό υλικό, αμέσως πίσω από τις ηλεκτράμαξες της εν λόγω εμπορικής αμαξοστοιχίας, είτε επί των φορταμαξών με τα χαλύβδινα ελάσματα είτε επί της φορτάμαξας με το πρώτο εμπορευματοκιβώτιο, που κατά τη σειρά σύνθεσης του εν λόγω συρμού ακολουθούσε είτε και στα βαγόνια που ακολουθούν μέχρι το πέρας του συρμού, μεταφέρεται ή όχι - είναι τοποθετημένο ή όχι, βυτίο ή παλέτα με ικανό αριθμό δοχείων μεταφοράς υγρών καυσίμων/υδρογονανθράκων/διαλυτών, στοιχείο που συνιστά ισχυρισμό μερίδας διαδίκων και των ορισθέντων από αυτούς τεχνικών συμβούλων.

Τα ψηφιακά αυτά αρχεία αναφέρονται αναλυτικά στην ως άνω σχετική, από 5-2-2025, έκθεση κατάσχεσης του εν λόγω ψηφιακού υλικού στην οποία προβήκαμε κατά τον ΚΠΔ.

Την έκθεσή σας αυτή, έρευνας και ανάλυσης, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε και να μας εγχειρήσετε στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας του υπό διερεύνηση ψηφιακού υλικού για την ουσία της υπόθεσης και ειδικότερα για το αν είχε φορτωθεί και μεταφερόταν με την ανωτέρω εμπορική αμαξοστοιχία παράνομα εύφλεκτο υλικό.

Ο Εφέτης Ανακριτής».

Η διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη σήραγγα του Πλαταμώνα, προτού περάσει από τη σήραγγα των Τεμπών.

Η διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη σήραγγα του Πλαταμώνα, προτού περάσει από τη σήραγγα των Τεμπών.

