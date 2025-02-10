Νέα συνεδρίαση για τη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού αναμένεται αύριο, σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιο Γκανά, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3.

Εν τω μεταξύ η γη δεν σταματά να σείεται στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Οι Αρχές και επιστήμονες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι των νησιών αναμένουν το πρώτο θετικό σινιάλο για επιστροφή στην κανονικότητα.

Στο μικροσκόπιο τα δεδομένα από τους νέους υποθαλάσσιους σεισμογράφους

Την ίδια ώρα, δεδομένα από τους φορητούς υποθαλάσσιους σεισμογράφους στη Σαντορίνη συλλέγει η επιστημονική ομάδα της καθηγήτριας Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ Εύης Νομικού.

Οι σεισμογράφοι - που στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ καταγράφηκε η τοποθέτησή τους την περασμένη εβδομάδα στη Σαντορίνη, ανασύρθηκαν και σύμφωνα με την Εύη Νομικού, τα δεδομένα τους στέλνονται για επεξεργασία. Παράλληλα, τις επόμενες μέρες ένα υποβρύχιο ρομπότ αναμένεται να μπει στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο για να συλλέξει νέα δεδομένα.

Όπως εξήγησε στο «Οπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ η κα Νομικού βρισκόμενη στη Νέα Καμμένη μαζί με τη ομάδα από την γεωγραφική υπηρεσία του στρατού, οι ερευνητές προχώρησαν σε μετρήσεις βαρύτητας επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας τις μετρήσεις που είχαν γίνει την περίοδο 2011-2012, ακριβώς στα ίδια σημεία.

Επίσης, μετρήθηκαν με δορυφορική απεικόνιση όλα τα τριγωνομετρικά σημεία της περιοχής ώστε να διαπιστωθούν τυχόν παραμορφώσεις.

Η ίδια διαδικασία δρομολογήθηκε να πραγματοποιηθεί τόσο στη Σαντορίνη όσο και στη Θηρασιά.

Πηγή: skai.gr

