Σεισμός 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

Το επικεντρο του σεισμού εντοπιζεται στη θαλάσσια περιοχη 25 χιλιόμετρα ΝΝΔ του Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης - Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,7 χιλιόμετρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ριχτερ σημειώθηκε στις 06:18 τα ξημερώματα της Παρασκευής στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επικεντρο του σεισμού εντοπιζεται  στη θαλάσσια περιοχη 25 χιλιόμετρα νοτια νοτιοδυτικα του Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,7 χιλιόμετρα.

TAGS: Σεισμός Κρήτη
