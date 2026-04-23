Ενδοοικογενειακή βία στον Νέο Κόσμο: 51χρονος χτύπησε τη μητέρα του και ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμα

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στον Νέο Κόσμο, καθώς ένας 51χρονος άντρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να είναι χρήστης ουσιών, εξαπέλυσε άγρια επίθεση στην 81χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Σουλιωτών 22 και Μπακνανά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και στις 18:30 προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία έχει περικυκλώσει το σπίτι στο οποίο ο 51χρονος έχει παραμείνει οχυρωμένος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, υπάρχει και όπλο εντός της οικίας, ωστόσο η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση, επιδιώκοντας να πείσουν τον άνδρα να βγει από το σπίτι χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση.

Ο 51χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

