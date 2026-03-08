Δύο σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των γύρω περιοχών τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:32, με επίκεντρο την περιοχή 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9.7 χιλιόμετρα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, περίπου στην ίδια περιοχή, και πιο συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς, με εστιακό βάθος 12.9 χιλιόμετρα.

Η δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού ίσως να προκαλέσει κάποια προβλήματα.

Η περιοχή δίνει σεισμικές δονήσεις με μικρά μεγέθη, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, πρόσθεσε.

