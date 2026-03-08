Λογαριασμός
Σεισμικές δονήσεις 5,3 και 4,7 Ρίχτερ, σε μικρό εστιακό βάθος, στη Θεσπρωτία

Οι δονήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα κοντά στη Λεπτοκαρυά και είχαν μικρό εστιακό βάθος - Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμός

Δύο σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των γύρω περιοχών τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:32, με επίκεντρο την περιοχή 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9.7 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, περίπου στην ίδια περιοχή, και πιο συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς, με εστιακό βάθος 12.9 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Η δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού ίσως να προκαλέσει κάποια προβλήματα.

Η περιοχή δίνει σεισμικές δονήσεις με μικρά μεγέθη, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

