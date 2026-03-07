Λογαριασμός
Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή- Αναμένονται πάνω από 500 άτομα

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή καθώς απόψε φτάνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στην Ελευσίνα πάνω από 500 άτομα

Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών απο χώρες της Μέσης Ανατολής.  

Αποψε (22.30 -23.00) αναμένονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση τσάρτερ απο το Ντουμπάι πάνω από 400 Έλληνες. Στις επτά παρά τέταρτο το απόγευμα, αναχώρησε επίσης από το Ντουμπάι, εμπορική πτήση που μεταφέρει επίσης κάποιους Έλληνες.

Παράλληλα, ειδική πτήση με C 130, θα φτάσει απόψε στην Ελευσίνα με περίπου 90 Έλληνες.

Πηγή: skai.gr

