Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών απο χώρες της Μέσης Ανατολής.

Αποψε (22.30 -23.00) αναμένονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση τσάρτερ απο το Ντουμπάι πάνω από 400 Έλληνες. Στις επτά παρά τέταρτο το απόγευμα, αναχώρησε επίσης από το Ντουμπάι, εμπορική πτήση που μεταφέρει επίσης κάποιους Έλληνες.

Παράλληλα, ειδική πτήση με C 130, θα φτάσει απόψε στην Ελευσίνα με περίπου 90 Έλληνες.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.